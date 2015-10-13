Россия за сутки нанесла 86 авиаударов по Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по 86 объектам "Исламского государства", сообщил во вторник официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

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По данным Минобороны РФ, общее число ударов российских ВКС по позициям и инфраструктуре боевиков ИГ с начала спецоперации в Сирии, таким образом, увеличилось до 456.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российская авиация наносит удары по Сирии - как по районам, где закрепились боевики "Исламского государства", так и по территориям, которые удерживают воюющие против режима президента страны Башара Асада повстанцы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что победить "Исламское государство"без поддержки США и Турции невозможно.