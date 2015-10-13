США стали самым дорогим брендом в мире, Украина – в отстающих

Стоимость брендов стран каждый год рассчитывает компания Brand Finance, передает ZN.UA. На этот раз страновый бренд США оценен в $19,7 трлн. Эта цифра включает в себя самые разнообразные показатели, включая ВВП, инвестиционную привлекательность, бизнес-климат.

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Помимо масштаба американской экономики, авторы исследования выделяют огромный рынок сбыта в США, участники которого готовы переплачивать за товары с маркировкой "Made in USA", а также наличие множества компаний, которые сами по себе являются ценными брендами - к ним относятся, в частности, самый дорогой бренд Apple, Coca-Cola, Disney.

Китай, второй по стоимости бренд в мире, за прошлый год потерял 1% "веса" и теперь оценивается в $6,31 трлн из-за замедления темпов роста экономики страны, а также с падением цен на сырье в мире.

Впрочем, снижение стоимости сырьевых товаров больше всего ударило по экспортерам, таким, как Канада и Австралия. Их бренды подешевели на 8% и 10% соответственно, но остались в топ-10.

В пятерку самых дорогих страновых брендов также входят Германия ($4,17 трлн, -4%), Великобритания ($3,01 трлн, +6%) и Япония ($2,54 трлн, +3%). Наиболее впечатляющий рост среди стран первой десятки продемонстрировала Индия (+32%), которая теперь занимает 7-ю строчку рейтинга с показателем $2,14 трлн.

Бразилия покинула первую десятку, опустившись на 11-е место: оценка ее бренда упала на 17%, до $1,17 трлн. К ее проблемам, кроме дешевого сырья, добавились коррупционный скандал с участием высокопоставленных политиков, рецессия в экономике и потеря 500 тыс. рабочих мест в первом полугодии. Даже прошлогодний Чемпионат мира по футболу не смог поднять имидж страны на мировой арене, хотя Бразилия надеется исправить положение на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Россия "подешевела" на 31%, до $810 млрд, и теперь занимает лишь 18-ю позицию. В прошлом году она была 12-й, стоимость российского бренда оценивалась в $1,18 трлн. На стоимости бренда страны отразилось ее участие в конфликте в Сирии и в Украине.

Стоимость бренда Украины упала максимально в сравнении со всеми другими странами мира - на 45%, до $ 44 млрд.

Лидером роста стал Иран: стоимость его бренда взлетела на 59%, до $ 159 млрд, на фоне успехов переговоров по ядерной программе страны и перспектив отмены санкций. В пятерке стран с наилучшей динамикой компанию Ирану составили четыре африканских страны-бренда - Камерун, Танзания, Кения и Замбия.

Куба, вставшая на путь нормализации отношений с США, пока не вошла в топ-100 рейтинга, однако аналитики выразили уверенность, что это случится уже в 2016 году.

В отдельном рейтинге устойчивости страновых брендов (в котором не учитывается масштаб экономики) первое место занимает Сингапур с оценкой 88 пунктов из 100. В индексе восприятия коррупции страна заняла первое место в Азии и седьмое в мире, также авторы исследования отмечают высокие экологические стандарты, качественное образование и активное развитие туризма. Второе место делят Швейцария и ОАЭ (84,9 пункта), далее следуют Финляндия (85,7 пункта) и Новая Зеландия (85,6 пункта).