Лучшим музеем мира назван Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Рейтинг из 25 лучших мировых музеев составили эксперты туристичного сервиса TripAdvisor, руководствуясь мнением туристов.

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"Фантастическое место с невероятными, безупречными собраниями потрясающих образцов мебели, искусства, оружия, архитектуры, музыки. Само здание поразительное, и то, что находится внутри него – это поистине шедевры мирового класса", - такую характеристику заслужил лидер рейтинга.

В пятерку лучших также вошли музей Орсе в Париже и Чикагский Институт Искусств, музей Прадо в Мадриде и Лувр.

Кроме них, высоких оценок от туристов удостоились Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Лондонская Национальная галерея, Государственный музей (Рейксмюзеум) в Амстердаме, музей Ваза в Стокгольме и Национальный антропологический музей в Мехико.

Во второй десяток рейтинга попали: Новый музей Акрополя в Афинах, Британский музей в Лондоне, Музей Ван Гога в Амстердаме, Академия изящных искусств во Флоренции, Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (штат Луизиана), Пергамский музей в Берлине, Центр Гетти в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Национальный авиакосмический музей в Вашингтоне (Округ Колумбия), Иститут Рикардо Бреннанда в Ресифе (Бразилия), Инхотим, который также находится в Бразилии.

Замыкают рейтинг Национальная галерея искусства в Вашингтоне (Округ Колумбия), Мемориал жертв холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, Музей терракотовых воинов и лошадей Кин в Сианье (Китай), Музей латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе и Музей Новой Зеландии (Те Папа Тонгарева) в Веллингтоне.