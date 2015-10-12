Украина вошла в десятку стран, которые сократили уровень недоедания своих граждан

Несмотря на прогресс в борьбе с голодом в мире, количество людей, страдающих от недоедания, и в дальнейшем остается огромным и достигает 795 млн, говорится в ежегодном отчете "Всемирный индекс голода", который обнародовали международный институт исследований продовольственной политики, гуманитарные организации Welthungerhilfe и Concern Worldwide в Берлине, передает украинская редакция "Немецкой волны". В отчете отмечается, что каждый четвертый ребенок в мире из-за это замедляется в развитии, а 9% всех детей истощены голодом.

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52 страны мира демонстрируют серьезный или тревожно высокий уровень голода. Самый высокий уровень наблюдается, в частности, в странах Южной Азии и в африканских государствах к югу от пустыни Сахара.

Одновременно сообщается, что борьба с голодом в мире достигла прогресса: с 2000 года количество людей, страдающих от недоедания в развивающихся странах, сократилась на 27%. В десятку стран, которые больше всего сократили уровень недоедания своих граждан, входят Украина, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Хорватия, Кыргызстан, Латвия, Монголия, Перу и Венесуэла.

В отчете упоминается и о Голодоморе 1932-1933 в Украине. "Принудительная коллективизация в Украине и южной России в 1932-1933 годах - вероятна кампания геноцида, которую украинцы знают как "Голодомор" - была, наверное, самым ужасным примером голода как государственной политики", - такая цитата приводится в тексте отчета.

Одной из главныхпричин голода в мире гуманитарные организации называют вооруженные конфликты. "Такие конфликты, как в Сирии, Ираке или Южном Судане - крупнейшие возбудители голода", - констатировала глава Welthungerhilfe Бербель Дикман. По ее оценке, от вооруженных конфликтов в мире в настоящее время страдают около 172 млн человек. Голод можно будет окончательно преодолеть только тогда, когда удастся преодолеть причины конфликтов и войн, подытожила Бербель Дикман.

Ежегодный "Всемирный индекс голода" в 2015 году опубликован в десятый раз. Для составления отчета эксперты проанализировали информацию из 117 стран мира.