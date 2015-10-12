У Асада заявили об убийстве более 30 боевиков, якобы имевших отношение к властям Турции

Об этом сообщает правительственное Сирийское арабское информационное агенство SANA.

"В провинции Хама армейские подразделения уничтожили 31 террориста так называемой «Джейш Аль-Фатх», тесно связанной с режимом Эрдогана в Турции", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в районах Ат-Таманаа, Скейк, Кафр-Зейта, Кафр-Набуда, Аль-Мгир и Атшан армия Асада ликвидировала большое количество террористов вместе с оружием. В районе Сахель Аль-Габ сообщили о столкновениях между такфиристскими террористическими группировками, в результате которых были убиты 7 боевиков.

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По информации турецкого издания Hürriyet Daily News, сегодня премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что боевики "Исламского государства Ирака и Леванта", против которых в Сирии и Ираке возглавляемая США международная коалиция проводит военную операцию, являются главными подозреваемыми в совершении теракта в Анкаре, вследствие которого погибло не менее 97 человек.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства". Россия поддерживает действующие власти Сирии во главе с президентом Асадом.

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Повстанцы "Свободной Сирийской Армии" воюют за свержение режима Асада.