В МИД Великобритании назвали ответственного за гибель 250 тысяч граждан Сирии
Президент Сирии Башар Аль-Асад больше всего ответственен за гибель 250 тыс. граждан этой страны.
Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Филип Хэммонд написал в Twitter.
"Асад несет наибольшую ответственность за гибель 250 тыс. людей и миллионы перемещенных", - заявил Хэммонд.
В этой связи он отметил, что Асад не может быть партнером в борьбе с боевиками "Исламского государства" или частью будущего Сирии.
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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Повстанцы воюют за свержение режима Асада.