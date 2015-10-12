Россия заявляет, что договорилась с коалицией "избегать инцидентов" в небе Сирии

Россия и возглавляемая США коалиция фактически договорились по вопросам избежания инцидентов в воздухе в ходе операции против "Исламского государства" в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы между той коалицией, которую создали США и куда входят многие страны арабского мира, включая страны Персидского залива, и нашими военными, которые сейчас работают в Сирии, была налажена координация. Чтобы речь шла не только о выработке правил, включающих непреднамеренные инциденты, а об этом практически договорились, но, чтобы речь шла также о координации совместных действий", - сказал Лавров.

"Мы, как вы слышали, попросили тех, кто считает, что знает лучше обстановку "на земле", сообщать нам районы, где базируются террористы. Пока на это наши коллеги из коалиции не готовы. Просили мы и о том, чтобы нам сообщили, в каких районах работает нетеррористическая оппозиция, так называемая патриотическая оппозиция, чтобы мы учитывали это в наших действиях. На это тоже наши партнеры из коалиции не идут", - добавил он.