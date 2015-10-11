В Японии назвали условие, при котором согласятся принять Путина

Об этом в воскресенье, выступая в прямом эфире на телеканале NHK, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Мы бы хотели, чтобы визит был организован в подходящее для этого время, при этом мы намерены следить за общей ситуацией в мире", - сказал он в программе, темой которой стали прошедшие недавно перестановки в кабинете министров и текущий политический курс страны.

Говоря об отношениях с другими странами, Суга также отметил, что подготовка трехстороннего саммита с участием лидеров Японии, Китая и Южной Кореи находится "на заключительной стадии".

28 сентября Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН отметил, что Москва и Токио обладают перспективами для улучшения товарооборота, объем которого в последнее время сократился.

В свою очередь, Абэ заявил, что намерен в спокойном режиме обсуждать с президентом РФ вопрос о заключении мирного договора. "Я был вновь избран главой Либерально-демократической партии Японии, и теперь у нас сложилось прочное основание для дальнейшего спокойного обсуждения с Владимиром (Путиным) проблемы по заключению мирного договора. И я готов приложить усилия для дальнейшего развития наших отношений", - сказал он.