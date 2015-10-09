ООН хочет сформировать в Ливии правительство национального единства
10:27, 09 октября 2015Мир
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Специальный посланник ООН в Ливии предложил сформировать правительство национального единства после многих месяцев изнурительных переговоров.
REUTERS
С 2014 года в Ливии работают два парламента, которые конкурируют между собой: признанный международным сообществом, который заседает на востоке, и происламистское собрание в Триполи, сообщает BBC Украина.
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Однако несколько парламентариев по обе стороны уже сказали, что заявление о совместном правительстве преждевременно.
Идею должны поддержать оба парламента.
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