ООН хочет сформировать в Ливии правительство национального единства

С 2014 года в Ливии работают два парламента, которые конкурируют между собой: признанный международным сообществом, который заседает на востоке, и происламистское собрание в Триполи, сообщает BBC Украина.

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Однако несколько парламентариев по обе стороны уже сказали, что заявление о совместном правительстве преждевременно.

Идею должны поддержать оба парламента.