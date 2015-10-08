В Кремле утверждают, что операция в Сирии помогает обеспечить безопасность на границах Турции

Военная операция РФ в Сирии помогает стабилизировать ситуацию в регионе и обеспечить безопасность. Так считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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"Что касается действий Российской Федерации в Сирии, то как раз эти действия имеют своей целью способствовать сохранению территориальной и политической целостности Сирийской Арабской Республики, внося тем самым вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе, который, собственно, прилегает к границам Турецкой Республики", - утверждает Песков.

По его мнению, "в этой связи, безусловно, Россия как раз способствует тому, чтобы у границ Турецкой Республики было бы больше стабильности и больше безопасности".

Кроме того, в Кремле надеются, что взаимовыгодное сотрудничество с Турцией сохранится.

"Президент, безусловно, уже информирован о таких высказываниях господина Эрдогана. Мы традиционно высоко оцениваем наши двусторонние отношения с Турецкой Республикой, мы искренне надеемся, что эти отношения и дальше будут развиваться по восходящей, в соответствии с теми планами, которые были намечены президентом Путиным и президентом Эрдоганом", - заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "это сотрудничество взаимовыгодное и отвечает интересам народов двух стран".

Как сообщалось, Турция в связи с обострением отношений с Россией из-за авиаинцидентов может пересмотреть вопрос закупок российского газа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Как известно, МИД Турции заявил, что российские военные самолеты дважды в течение трех дней нарушили турецкое воздушное пространство.

Минобороны РФ назвало инцидент "ошибкой" и следствием неблагоприятных погодных условий. Москва уверила Анкару, что больше такое не повторится. Но НАТО не считает произошедшее случайностью и потребовало от РФ разъяснений.