В Сирии правительственные войска начали полномасштабное наступление

В Сирии сегодня Вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на позиции террористических группировок для освобождения районов и населенных пунктов САР (Сирийской арабской республики). Об этом заявил начальник Генштаба Сирии Али Абдуллах Аюб, передают "РИА Новости".

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"Сегодня вооруженные силы САР начали широкомасштабное наступление с целью уничтожения террористических группировок и освобождения районов и населенных пунктов, которые страдали от террора и преступлений", - сказал глава Генштаба.

"Вооруженные силы САР на протяжении нескольких лет сохраняли инициативу, формировали человеческие ресурсы. Одним из особо важных ударных формирований стал Четвертый штурмовой корпус", - добавил он.

Напомним, РФ продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.