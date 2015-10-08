Путин рассказал, как готовится к большим выступлениям, в том числе по Крыму

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я не просто читаю, а иногда, когда нужно, когда большие публичные выступления, я с ними работаю: открываю книжечки, сижу с карандашом, выбираю", - сказал Путин на встрече с учителями-лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2015".

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"Вот по крымской проблематике, например, внимательно смотрел, как Соловьев описывает Крещение князя Владимира и последующие события, связанные с Крещением Руси. Это очень важно", - добавил он.

Отметим, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что пассажи Путина о значении крещения Владимиром Киевской Руси для "российской нации и России в целом" является попыткой кражи чужого исторического наследия.