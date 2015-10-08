Столтенберг: Союзники по НАТО едины в защите своих членов и демократических ценностей, а также в поддержке партнеров

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в четверг в Брюсселе, открывая заседание министров обороны НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы еще раз продемонстрируем, что мы едины в защите наших ценностей демократии, прав человека и верховенства права, что мы отданы в поддержке наших партнеров, и что мы готовы защитить каждого союзника от любых угроз», - сказал он.

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Столтенберг отметил, что вокруг стран альянса существуют «значительные вызовы».

«Кризис в Украине, обанкротившиеся государства в Северной Африке и на Ближнем Востоке, распространение терроризма и осложнения ситуации из-за военных действий России в Сирии и самым крупным после второй мировой войны кризисом беженцев в Европе. Долгосрочные вызовы требуют долгосрочной адаптации. И это то, что мы делаем», - пояснил он действия альянса.

Так, в частности, по словам Столтенберга, НАТО выполняет План действий по готовности, который был принят на саммите в Уэльсе, «оборонять восточных союзников на земле, в море и в воздухе», а Силы быстрого реагирования могут быть развернуты за морском дне.

«Силы реагирования НАТО количественным составом до 40 тыс. и шесть небольших новых штабов у наших восточных союзников смогут гарантировать в случае необходимости продвижение наших сил. Они могут это сделать быстро и эффективно. Сегодня мы осмотрим наш прогресс и примем дальнейшие решения, чтобы привести в порядок наше будущее», - подчеркнул Столтенберг.