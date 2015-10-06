НАТО примет военную концепцию Сил реагирования из-за "возросшей нестабильности"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, соответствующее решение должно быть принято в четверг, 6 октября, в Брюсселе во время заседания министров обороны стран-членов Североатлантического альянса.

«Возросшая нестабильность сделала еще более важным вопрос укрепления нашей коллективной обороны. Встреча министров обороны в этом отношении сделает три шага вперед. Во-первых, будет одобрена военная концепция расширения Сил реагирования НАТО», - сказал он.

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Столтенберг объяснил, что это включает в себя сухопутные, морские и воздушные компоненты, механизмы управления и контроля. «Это позволит завершить изменения, которыми будет удвоен размер Сил реагирования НАТО до 40 тыс. военных», - сообщил генсек.

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Он также выразил надежду, что во время заседания министры «дадут зеленый свет установлению двух новых интегрированных единиц». «Небольшие штабы будут играть большую роль. Один - в Венгрии, еще один - в Словакии. Это поможет укрепить оборону наших союзников в Центральной и Восточной Европе», - подчеркнул Столтенберг.

Третьим шагом вперед на пути укрепления коллективной безопасности генсек НАТО назвал «долговременную адаптацию». «Министры будут говорить о последствиях военной деятельности России, в том числе ядерной, и что это означает для НАТО. Мы будем смотреть, как Альянс должен в дальнейшем адаптироваться к растущим вызовам и угрозам с юга», - заметил он.

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Столтенберг подчеркнул, что Силы реагирования НАТО могут быть развернуты на юге очень быстро. «Но мы будем рассматривать другие возможности, которые необходимы для борьбы с угрозами с юга», - сказал он.