Министры обороны стран НАТО утвердят Концепцию укрепления сил реагирования

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Мы окончательно утвердим Концепцию укрепления сил реагирования НАТО, чтобы сделать их большими, более быстрыми и способными. Наши военные командующие подтвердили, что у нас уже есть возможности и инфраструктура, которая нам необходима, чтобы развернуть силы реагирования НАТО на юге. Мы также посмотрим, что еще можно сделать», - сказал он.

По словам Столтенберга, Альянс «стоит перед вызовами, которые приходят из многих направлений, перед конфликтами, нестабильностью и опасностью, кризисом беженцев, который является трагическим результатом событий на юге».

«НАТО реагирует на это. Мы работаем над крупнейшим с конца холодной войны укреплением нашей коллективной безопасности. Мы работаем над силами очень высокой готовности, и мы проводим наши учения», - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг напомнил, что уже учреждено шесть небольших штабов в восточных странах-партнерах НАТО в Европе.

«Сегодня мы ожидаем, что министры обороны утвердят образование еще двух таких штабов в Венгрии и Словакии. Они будут гарантировать, что наши силы могут двигаться быстро и эффективно, если их необходимо развернуть. Мы дадим оценку того, что мы должны сделать для приспособления НАТО к текущим и будущим вызовам - от кибер до гибридных и обычных атак. Мы также оценим ситуацию в Сирии и Афганистане», - детализировал Столтенберг повестку дня заседания.

Кроме того, в рамках заседания министров обороны Альянса состоится заседание Комиссии Грузия-НАТО.