Заседания Совета Россия-НАТО не будет - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса, которое пройдет 8 октября.

«Решение о проведении заседания Совета Россия-НАТО нет. Было две встречи после начала кризиса в Украине. Будет ли заседание в ближайшем будущем – по состоянию на сегодня решение по этому вопросу принято не было. У нас есть другие пути общения с россиянами – на политическом уровне и военном. Эти связи мы можем использовать и в ситуации, которую мы видели в Турции (нарушение российским военным самолетом воздушного пространства Турции)», - объяснил Столтенберг ситуацию.

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При этом он отметил, что приветствует контакты между США, которые являются лидером коалиции, которая ведет борьбу с «Исламским государством», и Россией с намерением «установить механизмы, чтобы предотвратить инциденты между разными самолетами разных государств, которые проводят действия в одном пространстве».

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«НАТО не является частью этого диалога. Но я понимаю необходимость установить систему, чтобы общаться, чтобы предотвратить инциденты и чрезвычайные случаи», - подчеркнул генсек Альянса.