Норвегия увеличит расходы на оборону, разведку и развитие Арктики

В представленной в среду парламенту финальной версии проекта государственного бюджета на 2016 год оборонные расходы предлагается нарастить на 12% - с 43,8 до 49,1 млрд крон (с $5,3 до $6 млрд по текущему курсу), передает ТАСС.

Дополнительные средства предназначены прежде всего на оплату заказанных Норвегией в США истребителей F-35, первые из которых будут доставлены в скандинавское королевство как раз в 2016 году. Вместе с тем, более чем на 20% увеличится также финансирование норвежской службы военной разведки, которой в 2016 году власти намерены выделить 1,55 млрд крон ($188 млн). Как отмечается в документе, "наблюдение за ситуацией в России" и в Арктике будет являться приоритетом для разведслужбы. Дополнительные 240 млн крон ($30 млн) предлагается также заложить в статью бюджета, посвященную проектам развития норвежского заполярья, чтобы среди прочего "усилить военное присутствие в северных регионах страны", увеличив число миссий, выполняемых самолетами морской разведки "Орион" и подводными лодками.

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"Российская активность в Арктике, а также увеличение ее военного потенциала в целом должны учитываться при оценке вызовов, стоящих перед северными регионами в сфере обороны и безопасности", - говорится в пояснениях к соответствующей статье бюджета.

Вместе с тем, "арктический бюджет", который суммарно должен превысить 3 млрд крон ($365 млн), предусматривает также расходы на научные, инфраструктурные и бизнес проекты, а также развитие международного сотрудничества, в том числе и с Россией. В представленном документе подчеркивается, что хотя события в Украине и привели к существенному охлаждению отношений между РФ и Западом, "сотрудничество в важных областях, имеющее огромную ценность для обеих стран, будет продолжаться".

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Ранее УНИАН сообщал, в связи с агрессивной политикой России перед Норвегией встала необходимость в наращивания военной мощи, в частности в Арктике. В связи с этим он обратился к правительству страны с просьбой увеличить в течение следующих 20 лет финансирование на более чем $20 млрд.