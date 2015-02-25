Министр обороны РФ не исключает вооруженной борьбы за Арктику - СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможности защиты государственных интересов в Арктике средствами вооруженной борьбы, выступая перед членами коллегии министерства. Об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы и информации ведомства, полученном редакцией «Ленты.ру».

«Постоянное военное присутствие в Арктике и возможность защиты государственных интересов средствами вооружённой борьбы рассматривается как составная часть общей политики обеспечения национальной безопасности», — сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны России, Арктика в настоящее время превращается в один из ведущих центров добычи полезных ископаемых и мощный узел транспортных коммуникаций. Осваивать регион стремятся не только пять арктических государств — Россия, Норвегия, Канада, Дания и США, — но и страны не имеющие непосредственного выхода к приполярным областям. В частности, на долю в ресурсах Арктики претендует Китай.

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«Таким образом, в настоящее время в Арктике формируется широкий спектр потенциальных вызовов и угроз безопасности нашей страны», — отметил министр. — В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны является развитие в этой зоне военной инфраструктуры».

В декабре 2014 года для координации военного строительства и действий подразделений Минобороны в Арктике было сформировано межвидовое объединённое стратегическое командование Северного флота «Север». Под ее началом к концу марта 2015 года будет создана первая из двух арктических бригад, которая разместится в военном городке Алакуртти Мурманской области. В настоящее время там достраивается военная и социальная инфраструктура.

Военные городки замкнутого цикла строятся также на архипелагах Новосибирские острова, Новая земля, Земля Франца-Иосифа. Кроме этого восстанавливается аэродромная сеть, формируется единая система ПВО и контроля за обстановкой в Арктической зоне. Ряд подразделений Вооруженных сил России уже приступили к несению боевого дежурства в регионе на постоянной основе.