Мир стремительно меняется. Человечество, в который раз бросается в новую технологическую революцию, кардинально меняя образ жизни и мышления людей. Время ускоряется. Концентрация событий нарастает в геометрической прогрессии. Глобальная цивилизация, ведомая Западом, переходит на новые источники энергии, платформы коммуникации, технологии передачи и обработки информации, управления и оптимизации использования ресурсов.

Нынешняя путинская Россия – это черная дыра Евразии

Но есть одна страна, которая слишком велика по территории и насыщена смертоносными технологиями, что не позволяет игнорировать ее поведение. Она решила повернуть время вспять. Это – современная Российская Федерация с ее бессменным лидером Владимиром Путиным. Россия оказалась категорически против цивилизационного перехода человечества в 21 век. Ее путь – это обратный вектор развития. Новое средневековье и опричнина. Русский мир и духовные скрепы. Антицивилизация.

Прячась последние 20 лет за маской братской любви, Россия начала войну против Украины, бомбя ее города и убивая ее беззащитных граждан (в том числе православных этнических русских) только для остановки цивилизационного вектора развития украинцев, получившего его ценой большой крови, борьбы и самопожертвования. Украина выбрала цивилизацию, и Россия не смогла этого стерпеть. Более того, Кремль увидел в этом прямую угрозу своему существованию. Практическое подтверждение возможности цивилизованного развития на постсоветском пространстве способно нанести нокаутирующий удар по легитимизации действующей российской власти.

Нынешняя путинская Россия – это черная дыра Евразии. Она несет разруху, смерть и деградацию пространству в себе и вокруг себя.

Стоит взглянуть лишь на новые глобальные вызовы: война в Украине (центре Европы), ИГИЛ, масштабная иммиграция в Европу (новое «большое переселение»). Ко всем этим вызовам путинская РФ причастна. В создании каждого из них она принимала и принимает непосредственное активное участие.

Нападение на Украину, стартовавшее с Крыма в феврале 2014 года, стало полной неожиданностью для всех, ибо сломало и разнесло в щепки существующую мировую систему безопасности и международного права. Их теперь просто нет. Они не функционируют. Глобальному сообществу не остается пока ничего другого, как делать вид, что система международных правил еще жива, но сути это не меняет. Пока новая система глобальной безопасности и международных отношений, поддержанные реально дееспособными международными организациями не будут созданы, мир будет находиться в пограничной зоне порядка и хаоса. Это состояние способно породить новые глобальные риски и угрозы.

Россия оказалась категорически против цивилизационного перехода человечества в 21 век. Ее путь – это обратный вектор развития. Новое средневековье и опричнина

Что касается ИГИЛ, то не является секретом участие спецслужб России в создании этой организации, отправки сотен своих граждан в ряды ее боевиков. Нынешнее предложение Путина Западу по поводу совместной борьбы с терроризмом в Сирии было ничем иным, как попыткой выдать борьбу с собственной тенью за реальное решение проблемы терроризма на Ближнем Востоке во главе с ИГИЛ. Не удивительно, что американский президент Барак Обама не попался на данный трюк.

Проблема беженцев также имеет прямое отношение к РФ. Искусственно разжигая конфликт в Сирии (при помощи ИГИЛ и поддержки Асада), Россия спровоцировала миллионные потоки сирийских беженцев в Европу, создав им коридор через своих союзников (европейские государства южной и восточной Европы и Турция). Новая волна сирийских беженцев соединилась с потоком североафриканских и топит нынешний Евросоюз. При этом Европа продолжает играть в самоубийственное сохранение «тесных связей» с РФ, не понимая, что прежнего потока «грязных» денег из РФ в страны ЕС уже никогда не будет.

Таким образом, Россия – активный игрок во многих глобальных вызовах современного человечества. Она сама вместе с режимом Путина стала самым главным вызовом и угрозой, без решения которой ни Запад, ни Восток не смогут выйти на новый уровень развития в 21 веке.

Особенно контрастно нынешнее поведение российской элиты и ее граждан. В то время как западный мир переходит на технологию создания любых товаров, оружия, продуктов питания и даже человеческих органов на 3D-принтерах, Россия бульдозерами и кострами уничтожает санкционные товары из ненавистной Европы и США. Пока западные корпорации развивают солнечную энергетику, электромобили и планы колонизации Марса, Россия активно раздает бюджетные деньги приближенным к власти госкорпорациям, пытаясь «освоить» как можно больше на реализации дорогостоящих и неэффективных инфраструктурных проектов.

Россия с режимом Путина стала самым главным вызовом и угрозой, без решения которой ни Запад, ни Восток не смогут выйти на новый уровень развития в 21 веке

Современная РФ добровольно самоизолируется и погружается в состояние «осажденной крепости», запечатывая освященным РПЦ

воском каналы связи с внешним миром. А остальной мир в это время динамично меняет свой облик. Однажды российское общество снова попытается открыться миру. Но оно его рискует не узнать. Разница между цивилизацией и антицивилизацией будет непреодолимой.