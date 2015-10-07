Франция предложит СБ ООН запретить Асаду использовать в Сирии "бочковые бомбы"

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Какая цель в Сирии? Во-первых, удары по Daesh (акроним для террористической организации "Исламское государство")", - заявил Фабиус, выступая перед французскими парламентариями.

"Во-вторых, положить конец бомбардировкам Башаром Асадом гражданского населения, и в связи с этим будет подготовлена резолюция. В-третьих, там не только ведутся военные действия, но есть очевидный запрос на политические действия и политическое урегулирование", - сказал глава МИД Франции, назвав Асада «палачом» сирийского народа.

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"Бочковые бомбы" - цилиндрический контейнер, заполненный бензином, гвоздями, шрапнелью и взрывчатым веществом.

Ранее УНИАН сообщал, что правительственные войска Сирии, по данным Amnesty International, используют в жилых кварталах города Алеппо бочковые бомбы (баррели нефти, топливные баки или газовые баллоны со взрывчаткой, топливом и металлическими фрагментами), которые приводят к значительным жертвам среди мирного населения.