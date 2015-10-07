Франция предложит СБ ООН запретить Асаду использовать в Сирии "бочковые бомбы"
Франция работает над резолюцией Совета Безопасности ООН, направленной на прекращение использования президентом Сирии Башаром Асадом так называемых "бочковых бомб" против населения.
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Какая цель в Сирии? Во-первых, удары по Daesh (акроним для террористической организации "Исламское государство")", - заявил Фабиус, выступая перед французскими парламентариями.
"Во-вторых, положить конец бомбардировкам Башаром Асадом гражданского населения, и в связи с этим будет подготовлена резолюция. В-третьих, там не только ведутся военные действия, но есть очевидный запрос на политические действия и политическое урегулирование", - сказал глава МИД Франции, назвав Асада «палачом» сирийского народа.
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"Бочковые бомбы" - цилиндрический контейнер, заполненный бензином, гвоздями, шрапнелью и взрывчатым веществом.
Ранее УНИАН сообщал, что правительственные войска Сирии, по данным Amnesty International, используют в жилых кварталах города Алеппо бочковые бомбы (баррели нефти, топливные баки или газовые баллоны со взрывчаткой, топливом и металлическими фрагментами), которые приводят к значительным жертвам среди мирного населения.