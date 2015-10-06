НАТО осудило бомбардировки российскими военными самолетами Сирии

Об этом говорится в заявлении НАТО по результатам проведения политических консультаций Североатлантическим советом.

"Союзники выразили глубокую обеспокоенность в связи с наращиванием российского военного присутствия в Сирии и особенно в осуществлении атак российскими военно-воздушными силами в Хаме, Хомсе и Идлибе, которые привели к гражданским жертвам, но не были нацелены на "Даеш", - отмечается в сообщении.

В этой связи "союзники призывают Российскую Федерацию немедленно прекратить свои атаки на сирийскую оппозицию и гражданских лиц, и сосредоточить ее усилия в борьбе с ИГИЛ, а также способствовать решению конфликта посредством политических трансформационных изменений".

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В НАТО заявили, что российские военные действия достигли более опасного уровня после недавнего нарушения турецкого воздушного пространства, которое произошло 3 и 4 октября в регионе Хатай с участием российских истребителей СУ-30 и СУ-24.

"Союзники решительно протестуют против этих нарушений суверенитета турецкого воздушного пространства и осуждают эти вторжения и нарушения воздушного пространства НАТО. Союзники также отмечают чрезвычайную опасность таких безответственных действий", - отмечается в заявлении.

Страны-члены НАТО призывают РФ прекратить и воздержаться от таких действий, а также немедленно объяснить причину нарушений воздушного пространства Турции.

Также, они призвали РФ принять все необходимые меры, чтобы гарантировать, что таких нарушений больше не будет в будущем.

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