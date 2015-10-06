WSJ: Американские следователи уличили во взяточничестве функционеров ООН

По данным источников издания, расследование ведет прокурор Манхэттена Прит Бхарара и Федеральное бюро расследований. Причиной интереса следователей стали взятки, которые якобы выплачивали китайские предприниматели, цитирует издание Дождь.

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Детали коррупционной схемы источники издания не приводят, однако отмечают, что деньги для функционеров ООН проводились через счета в странах Карибского бассейна. Пока неясно, сколько функционеров ООН оказалось под подозрением.

Газета добавляет, что в сентябре в Макао были задержаны крупный застройщик Нг Лап Сенг (Дэвид Нг) и его помощник Джефф Йинь, которые предположительно связаны с этим делом. Им предъявлены обвинения в сокрытии от таможенных органов США $4,5 млн наличными. До задержания Нг был одним из высокопоставленных советников китайского правительства и занимал крупные посты в Макао.

Известно, что Дэвид Нг и его компания Sun Kian Ip Group сотрудничали с программой ООН «Кооперация юг-юг» для развивающихся экономик.

Именно в США началось расследование коррупционного дела в отношении руководства международной футбольной организации ФИФА, которое привело к арестам нескольких человек и грядущей отставке президента организации Йозефа Блаттера.