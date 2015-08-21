Боевики "Исламского государства" снесли бульдозерами монастырь в Сирии

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что боевики снесли монастырь в городе Эль-Карьятайн, который был захвачен в начале августа 2015 года.

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Эль-Карьятайн находится рядом с трассой, которая связывает древний город Пальмира с горами на границе с Ливаном. В плену боевиков находится 230 жителей города.

В мае текущего года боевики "Исламского государства" захватили сирийский город Пальмира, который состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. После этого террористы начали разрушение древних статуй, которых не успело вывезти правительство Сирии.

Напомним, что против "Исламского государства" была сформирована коалиция государств во главе из США. Использую регулярные авианалеты на военные базы боевиков, войска коалиции пытаються остановить продвижение боевиков на Запад к границам Турции.