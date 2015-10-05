Количество жертв оползня в Гватемале возросло до 89 человек - СМИ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей местной власти.

Отмечается, что для разбора завалов спасатели начали использовать тяжелую технику. При этом, власти ограничили доступ к месту происшествия для родственников пропавших, которые в течение двух дней помогали спасателям в поиске пострадавших. Это решение связано с опасностью повторных оползней, которые могут произойти вследствие незначительных землетрясений или внезапных ливней.

"Склон довольно неустойчив", - сообщил координатор аварийной службы Серхио Кабаньяс. "Даже люди, которые работают здесь, сейчас рискуют. Это действительно работа героев ".

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Характер сообщений спасателей свидетельствует о том, что шансов найти еще живых людей под завалами практически нет. По их словам, максимальный период, по которому люди могли выжить, составляет 72 часа.

Как сообщал УНИАН ранее, поток земли и камней полностью разрушил район Кабрай-2 этого поселка. Причиной трагедии стали проливные дожди, которые привели к смещению грунта с соседнего холма. Сообщалось, что более 600 человек считаются пропавшими без вести.