Количество жертв оползня в Гватемале возросло до 89 человек - СМИ
В Гватемале число жертв оползня возросло до 89 человек, еще более 300 считаются пропавшими безвести.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей местной власти.
Отмечается, что для разбора завалов спасатели начали использовать тяжелую технику. При этом, власти ограничили доступ к месту происшествия для родственников пропавших, которые в течение двух дней помогали спасателям в поиске пострадавших. Это решение связано с опасностью повторных оползней, которые могут произойти вследствие незначительных землетрясений или внезапных ливней.
"Склон довольно неустойчив", - сообщил координатор аварийной службы Серхио Кабаньяс. "Даже люди, которые работают здесь, сейчас рискуют. Это действительно работа героев ".
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Характер сообщений спасателей свидетельствует о том, что шансов найти еще живых людей под завалами практически нет. По их словам, максимальный период, по которому люди могли выжить, составляет 72 часа.
Как сообщал УНИАН ранее, поток земли и камней полностью разрушил район Кабрай-2 этого поселка. Причиной трагедии стали проливные дожди, которые привели к смещению грунта с соседнего холма. Сообщалось, что более 600 человек считаются пропавшими без вести.