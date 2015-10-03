Сирийские повстанцы просят у США ракеты "земля-воздух" для защиты от авиации РФ - The Washington Post

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на The Washington Post.

Как уточняет издание, командующий одной из умеренно исламистских групп "Лива сукур аль-Джабаль" Хассан Хадж Али попросил американские власти оказать давление на Россию, чтобы та прекратила атаковать повстанцев, либо предоставить оружие для защиты от российской авиации.

С аналогичной просьбой к США обратилась группировка "Таджаму аль-Изза". Ее представитель Мустафа Моарати утверждает, что российские самолеты в пятницу нанесли удары по их позициям в Эль-Латамане. По словам Моарати, группировка уже получала от США управляемые противотанковые ракеты.

Представитель американских военных кругов заявил газете, что запрос на передачу ПЗРК сирийским повстанцам рассматривается. При этом многочисленные аналогичные просьбы, поступавшие в Вашингтон от сирийских группировок в последние годы, оставались без ответа, отмечает издание: власти США опасаются, что вооружение попадет в руки террористов.

Отмечается, что группировку "Сукур Аль-Джабаль" ранее упоминал МИД РФ, называя ее малоизвестной. В сообщении говорилось, что, по данным западных СМИ, в ночь на 20 сентября турецко-сирийскую границу перешла группа из 75 боевиков вооруженной оппозиции, подготовленных американскими инструкторами для борьбы с группировкой "Исламское государство" .

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Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый удар в Сирии.

СМИ сообщили о десятках жертв среди мирного населения, в том числе детей.

1 и 2 октября бомбардировки повторились.