Российская авиация атаковала ключевой город ИГИЛ в Сирии - правозащитники

Об этом сообщили наблюдатели правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, которая базируется в Великобритании, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated Press.

По данным активистов, воздушные налеты на Аль-Карьятейн произошли до полуночи в четверг.

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Ключевой город в центральной Сирии был захвачен боевиками ИГИЛ в августе после столкновений с правительственными силами президента Башара Асада.

Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили, что за сутки российские самолеты атаковали 12 объектов террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии.