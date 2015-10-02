Российская авиация атаковала ключевой город ИГИЛ в Сирии - правозащитники

15:18, 02 октября 2015
Мир
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Военные самолеты РФ нанесли авиаудары по главному городу, который находится под контролем боевиков "Исламского государства" - Аль-Карьятейн.

REUTERS

Об этом сообщили наблюдатели правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, которая базируется в Великобритании, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated Press.

По данным активистов, воздушные налеты на Аль-Карьятейн произошли до полуночи в четверг.

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Ключевой город в центральной Сирии был захвачен боевиками ИГИЛ в августе после столкновений с правительственными силами президента Башара Асада.

Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили, что за сутки российские самолеты атаковали 12 объектов террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии.

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