Российских журналистов задержали в кишиневском аэропорту и выслали из Молдовы
19:42, 03 октября 2015Мир
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В аэропорту Кишенева журналистов российского телеканала "НТВ" задержали представители таможенной полиции.
Представителей СМИ выдворили из страны / neftegaz.ru
Как сообщает Панорама, после допроса представителей СМИ выдворили из страны по причине отсутствия у них разрешения на освещение событий со стороны молдавских властей.
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Отмечается, что съемочная группа уже вылетела обратно в Москву.
Как сообщал УНИАН, в Молдове сторонники Партии социалистов и "Нашей партии" перекрыли в ночь на субботу центральную улицу Кишинева бульвар Штефана чел Маре, установив на проезжей части еще один палаточный городок.
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