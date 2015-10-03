Российских журналистов задержали в кишиневском аэропорту и выслали из Молдовы

Как сообщает Панорама, после допроса представителей СМИ выдворили из страны по причине отсутствия у них разрешения на освещение событий со стороны молдавских властей.

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Отмечается, что съемочная группа уже вылетела обратно в Москву.

Как сообщал УНИАН, в Молдове сторонники Партии социалистов и "Нашей партии" перекрыли в ночь на субботу центральную улицу Кишинева бульвар Штефана чел Маре, установив на проезжей части еще один палаточный городок.