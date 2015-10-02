СМИ: Иран отправил в Сирию сотни военных для поддержки режима Асада

Операция будет осуществляться при поддержке ливанской радикальной организации "Хезболла", военизированных шиитских отрядов из Ирака и российской военной авиации, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на Reuters, который имеет информацию от источника в Ливане.

Читайте такжеВоенные США и России провели первые переговоры по Сирии

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Марзие Афхам, в свою очередь, сообщила, что Тегеран поддерживает военную операцию, начатую Кремлем против боевиков "Исламского государства".

"С учетом официального запроса, направленного правительством Сирии в Российскую Федерацию, Иран считает необходимой российскую военную операцию против террористических группировок в Сирии", - сказала Марзие Афхам.