СМИ: Иран отправил в Сирию сотни военных для поддержки режима Асада

08:54, 02 октября 2015
Мир
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Сотни иранских военных прибыли в Сирию для участия в масштабной наземной операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство".

REUTERS

Операция будет осуществляться при поддержке ливанской радикальной организации "Хезболла", военизированных шиитских отрядов из Ирака и российской военной авиации, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на Reuters, который имеет информацию от источника в Ливане.

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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Марзие Афхам, в свою очередь, сообщила, что Тегеран поддерживает военную операцию, начатую Кремлем против боевиков "Исламского государства".

"С учетом официального запроса, направленного правительством Сирии в Российскую Федерацию, Иран считает необходимой российскую военную операцию против террористических группировок в Сирии", - сказала Марзие Афхам.

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