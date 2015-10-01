Черничный кисель и паста в соусе из лосося: в Финляндии беженцы устроили митинг из-за "плохой еды"
В Финляндии группа просителей убежища устроила акцию протеста против плохого качества еды. Около 70 просителей убежища прошли шествием до полицейского участка в центре Хельсинки.
Беженцы критикуют, в частности, плохое качество еды. Выходцы из Ирака и Сомали прибыли в Финляндию неделю назад.
Просители убежища заявили, что акция протеста не связана с решением Иммиграционной службы временно приостанавливать рассмотрение заявок на предоставление убежища граждан Ирака и Сомали, передает yle.fi.
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Сообщается, что компания Oulun Serviisi, отвечающая за организацию питания в центре для приема беженцев, внесет изменения в перечень блюд, предлагаемых просителям убежища в центре приема. В частности, из меню исключат кашу, добавят блюда из овощей и сорт риса поменяют на другой.
Данные изменения вступят в силу начиная со следующей недели.
Ниже приводится пример меню, предложенного беженцам на этой неделе:
Завтрак: черничный кисель, фруктовый йогурт и яйцо
Обед: соус с мясом, рис, огурец и сыр в нарезке; для вегетарианцев: суп из картошки, чечевицы и лука-порея.
Ужин: паста в соусе из лосося
Вечерний перекус: простокваша, колбаса в нарезке и фрукты
Ко всем блюдам подаются также хлеб и напитки.