Почти 5 тысяч мигрантов спасли у берегов Ливии

Благодаря спасательным операциям Италии и Греции в Средиземном море спасены около 4 700 человек, сообщает Deutsche Welle.

"По информации береговой охраны Италии, достичь берегов Европы на резиновых лодках и баржах пытались 4 343 человека. Для обеспечения их безопасности было организовано 20 спасательных операций. Одна женщина была найдена мертвой в надувной лодке, однако причину ее смерти установить не удалось", - говорится в сообщении.

Еще 335 человек были спасены благодаря действиям морских служб Греции. Беженцы были доставлены к берегам Италии.

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В 2015 году десятки тысяч мигрантов преимущественно из Африки и стран Ближнего Востока пытались проникнуть в Европу через Средиземное море. Зачастую они с риском для жизни использовали маленькие лодки, непригодные для морского путешествия.