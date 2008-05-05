Белый дом запросил 20 млн долл. на военную помощь Польше

Белый дом запросил у конгресса США 20 млн долл. на оказание военной помощи Польше.

Администрация президента США направила этот запрос в составе более широкого бюджетного проекта на 2008-2009 финансовый год без упоминания о переговорах по вопросу размещения на польской территории элементов американской системы ПРО. Тем не менее источники в госдепартаменте подтвердили, что предложенные ассигнования должны пойти на удовлетворение условий Варшавы, выдвинутых в переговорах по ПРО, передает Associated Press.

США намерены разместить 10 ракет-перехватчиков на территории Польши в рамках третьего позиционного района ПРО США в Восточной Европе. Однако в ходе переговоров польская сторона заявила, что недостаточно защищена от угроз со стороны России. В Варшаве рассчитывают на помощь со стороны США в модернизации национальной противовоздушной обороны для защиты от ракет среднего и малого радиуса действия. В частности Польша хотела бы получить дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы Patriot 3, а также противоракетные системы THAAD в рамках соглашения по ПРО.