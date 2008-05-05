Путин простился с министрами

Владимир Путин в последний раз в качестве президента России проводит совещание с членами правительства. Встречи по понедельникам с ключевыми министрами правительства за 8 лет президентства Путина стали традиционными.

На совещании Путин поблагодарил нынешних и бывших министров, сотрудников администрации за сотрудничество, поддержку и помощь, но призвал их не почивать на лаврах, сообщает Итар-Тасс. Он напомнил о стоящих перед страной новых задачах. «И главное - мы должны будем крайне ответственно подойти к работе над долгосрочной стратегией развития России», - предупредил Путин.

Путин отметил, что рассчитывает на тесное взаимодействие аппарата правительства и администрации главы государства.