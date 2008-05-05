Путин и Медведев не могут решить вопрос власти - Washington Post

08:35, 05 мая 2008
Мир
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Гармония и согласие?

Вопрос о том, кто будет править Россией после инаугурации Дмитрия Медведева и назначения Владимира Путина премьер-министром страны, остается открытым. Как пишет газета The Washington Post, ни Путин, ни Медведев не говорят о четком разделении властей, ссылаясь на гармонию и согласие в их отношениях. По мнению специалистов, Путин останется у власти и будет руководить страной. Однако некоторые утверждают, что Путин готов оставить власть Медведеву, если у него получится управлять Россией.  

Газета.ру

 

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