Путин и Медведев не могут решить вопрос власти - Washington Post

Вопрос о том, кто будет править Россией после инаугурации Дмитрия Медведева и назначения Владимира Путина премьер-министром страны, остается открытым. Как пишет газета The Washington Post, ни Путин, ни Медведев не говорят о четком разделении властей, ссылаясь на гармонию и согласие в их отношениях. По мнению специалистов, Путин останется у власти и будет руководить страной. Однако некоторые утверждают, что Путин готов оставить власть Медведеву, если у него получится управлять Россией.

Газета.ру