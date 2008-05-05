Джордж Буш обещает американцам тяжелые времена

Президент США Джордж Буш заявил, что американцы стоят перед лицом "тяжелого экономического периода". Американский лидер сделал такое заявление после выхода последних экономических данных, которые свидетельствуют о сокращении числа рабочих мест и крайне низких темпах экономического роста в Соединенных Штатах.

Как сообщает "K2Kapital", согласно информации Министерства труда США, опубликованной 2 мая, в апреле американская экономика потеряла 20 тыс. рабочих мест, хотя экономисты прогнозировали сокращение на 75 тыс. По скорректированным данным за предыдущий месяц, в марте число рабочих мест сократилось на 81 тыс. по сравнению с 80 тыс. в предыдущем ежемесячном отчете. А министерство торговли сообщило, что по предварительной оценке ВВП США в I квартале 2008 года вырос на 0,6%.

Дж.Буш выразил надежду, что американцам удастся пережить этот тяжелый период. По его мнению, первые плоды реализации плана дополнительного стимулирования экономики, в рамках которого американцы получат налоговые вычеты в размере $117 млрд., станут видны уже в текущем квартале.

Федеральная резервная система также предпринимает все возможные меры для поддержания экономического роста. На последнем заседании Комитета по операциям на открытом рынке экономисты снова снизили процентную ставку по федеральным фондам до 2,0%. Позднее ФРС увеличила объем средств, выделяемых банкам в рамках регулярных аукционов, до $75 млрд., а также расширила список бумаг, принимаемых в качестве обеспечения займов.

ЛігаБізнесІнформ