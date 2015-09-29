В результате тайфуна на Тайване без электроэнергии остались 2 миллиона домов

Из-за непогоды также нарушено движение железнодорожного транспорта и прекращены полеты, передает Би-би-си.

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На данный момент подтверждена гибель как минимум двух человек. Многие школы и офисные здания закрыты.

В настоящее время тайфун ушел в сторону Китая. Сообщается, что скорость ветра достигала 63 м в секунду.