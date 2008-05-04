16 членов одной семьи погибли по дороге на свадьбу

В Индии 16 человек погибли, в том числе трое детей, в результате наезда джипа на грузовик.

Как передает Reuters, авария произошла недалеко от Бомбея. Как сообщили в местной полиции, в джипе находились члены одной семьи, ехавшие на свадьбу.

По предварительной информации, двигавшийся с большой скоростью джип врезался сзади в грузовик, который протащил автомобиль почти 10 км до того, как его водитель увидел, что произошло.