16 членов одной семьи погибли по дороге на свадьбу
15:50, 04 мая 2008Мир
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Джип врезался в грузовик
В Индии 16 человек погибли, в том числе трое детей, в результате наезда джипа на грузовик.
Как передает Reuters, авария произошла недалеко от Бомбея. Как сообщили в местной полиции, в джипе находились члены одной семьи, ехавшие на свадьбу.
По предварительной информации, двигавшийся с большой скоростью джип врезался сзади в грузовик, который протащил автомобиль почти 10 км до того, как его водитель увидел, что произошло.
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