Украинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления Путина

Об этом глава Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил в Twitter.

Таким образом представители украинской стороны выразили свое несогласие с агрессивной политикой Кремля.

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Наші місця у першому ряду зліва. pic.twitter.com/2ftqqzYydQ — Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) September 28, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что российская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко на Саммите по глобальной повестке дня в области развития.