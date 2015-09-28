Украинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления Путина

19:16, 28 сентября 2015
Политика
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Делегация Украины покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций во время выступления президента РФ Владимира Путина.

REUTERS

Об этом глава Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил в Twitter.

Таким образом представители украинской стороны выразили свое несогласие с агрессивной политикой Кремля.

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Ранее УНИАН сообщал, что российская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко на Саммите по глобальной повестке дня в области развития.

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