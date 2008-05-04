МИД Грузии советует российским военным пить валерьянку

В МИД Грузии вечером в субботу 3 мая выступили с опровержением заявления неназванного представителя силовых структур РФ о возможной дестабилизации в зоне конфликта в Абхазии, и советует представителям российских силовых структур для успокоения нервов попить лекарства, причем сильнодействующие, сообщают «Новости-Грузия».

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что Грузия готовит вторжение в Абхазию. В МИД Грузии заявили, что с юмором восприняли информацию о якобы готовящейся операции в непризнанной Абхазии. А и.о. министра иностранных дел страны Григол Вашадзе заявил, что «грузинские врачи рекомендуют выступающим инкогнито представителям силовых и других структур России успокоить нервы валерьянкой... хотя таким провокаторам валерьянка не поможет и они уже должны использовать препарат Валиум».

Полит.ру