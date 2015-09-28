СМИ: президент Ирана прерывает участие в ГА ООН

Об этом сообщило агентство IRNA, передает ТАСС.

Он отправляется в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии встречи самолета с телами иранских паломников, погибших во время хаджа в Саудовской Аравии.

"Президент Роухани отменил ряд запланированных встреч "на полях" Генассамблеи ООН и покинет Нью-Йорк в понедельник днем (сегодня)", - передает IRNA.

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Ранее УНИАН сообщал, что по словам президента страны, позиции России и Ирана по Сирии "практически совместимы", так как обе страны согласны в том, что приоритетом является борьба с терроризмом.