СМИ: президент Ирана прерывает участие в ГА ООН
06:48, 28 сентября 2015Мир
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Президент Ирана Хасан Роухани прерывает участие в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
REUTERS
Об этом сообщило агентство IRNA, передает ТАСС.
Он отправляется в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии встречи самолета с телами иранских паломников, погибших во время хаджа в Саудовской Аравии.
"Президент Роухани отменил ряд запланированных встреч "на полях" Генассамблеи ООН и покинет Нью-Йорк в понедельник днем (сегодня)", - передает IRNA.
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Ранее УНИАН сообщал, что по словам президента страны, позиции России и Ирана по Сирии "практически совместимы", так как обе страны согласны в том, что приоритетом является борьба с терроризмом.
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