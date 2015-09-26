Похищенного эстонского офицера Россия за несколько минут обменяла на своего шпиона

Осужденного в России за шпионаж эстонца Эстона Кохвера обменяли на бывшего офицера МВД Эстонии Алексея Дрессена, который работал на спецслужбы России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

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"26 сентября на пограничном КПП "Куничина гора" в Псковской области на мосту через реку Пиуза состоялся обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера, осужденного в России за шпионаж, на Алексея Дрессена, бывшего офицера Департамента полиции безопасности МВД Эстонии, который отбывал наказание за передачу секретных сведений ФСБ России", - говорится в сообщении.

В то же время адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин на своей странице в Twitter отметил, что этот шаг российских властей может ускорить решение в отношении Надежды Савченко.

Об обмене также сообщает Национальное радио Эстонии. По его данным, процедура прошла за несколько минут.

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поблагодарил всех причастных к обмену эстонского гражданина, говорится в заявлении на официальном сайте главы государства.

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Как сообщал УНИАН, Эстония заявляла, что ее представителя спецслужб, который находился у линии границы, осуществляя «спецоперацию по пресечению трансграничной преступности», с применением физической силы и угроз оружием похитили на эстонской территории неизвестные, прибывшие из России, и туда же вывезли похищенного.

Инцидент произошел в день завершения саммита НАТО, на котором союзники подтвердили решимость защищать друг друга в случае нападения России.