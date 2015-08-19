В России посадили гражданина Эстонии на 15 лет за шпионаж
Суд в Пскове приговорил сотрудника эстонской полиции Эстона Кохвера к 15 годам лишения свободы и 100 тысячам рублей штрафа за шпионаж.
Псковский областной суд приговорил к 15 годам строгого режима сотрудника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера, передает РИА Новости.
Суд признал его виновным в шпионаже, контрабанде, ношении оружия, а также в незаконном пересечении госграницы. Ранее прокурор просил для него 16 лет лишения свободы.
Ему также назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
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Процесс проходил под грифом "совершенно секретно", но на оглашение вводной и резолютивной части приговора были допущены СМИ.
В столице Эстонии сообщают, что Кохвера задержали на территории Эстонии и переправили через границу в Россию.
Кроме того, официальный Таллин направил российской стороне три дипломатические ноты в связи с тем, что задержанному сотруднику полиции не была обеспечена консульская помощь, сообщает ТАСС