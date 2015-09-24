ЕС выделит для помощи беженцам дополнительно 1 миллиард евро

Об этом сообщает BBC.

Дополнительная помощь будет направлена в Турцию, Ливан и Иорданию, где с 2011 года осело больше всего беженцев.

Президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что самая большая волна беженцев еще впереди, поэтому сотрудничество между странами ЕС является необходимым.

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Как сообщал УНИАН, Британия намерена выделить дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов на помощь сирийским беженцам. По словам премьер-министра Кэмерона, Европе необходим "комплексный" подход к миграционному кризису.