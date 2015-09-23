Боевики "Исламского государства" освободили из плена журналиста

Об этом со ссылкой на медиакомпанию "Рудау", в которой работает репортер, сообщает ТАСС.

"Он провел ночь на контрольно-пропускном пункте Эль- Яарубия (на сирийско-иракской границе) под защитой курдских бойцов и сейчас вернулся в (город) Камышлы", - сказал представитель "Рудау".

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Акиль был захвачен вместе со своим коллегой Фархадом Хамой в середине декабря прошлого года. Информации о судьбе его напарника пока нет.

По данным организации "Репортеры без границ", в регионе по меньшей мере 28 человек пропали без вести или оказались в руках радикалов. За минувший год в Ираке и Сирии экстремисты из ИГ учинили расправы над несколькими иностранными сотрудниками СМИ.