Боевики "Исламского государства" освободили из плена журналиста
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) освободили в Сирии курдского журналиста Масуда Акиля.
Об этом со ссылкой на медиакомпанию "Рудау", в которой работает репортер, сообщает ТАСС.
"Он провел ночь на контрольно-пропускном пункте Эль- Яарубия (на сирийско-иракской границе) под защитой курдских бойцов и сейчас вернулся в (город) Камышлы", - сказал представитель "Рудау".
Читайте такжеБоевики "Исламского государства" казнили в Ираке местную журналистку и ее отца
Акиль был захвачен вместе со своим коллегой Фархадом Хамой в середине декабря прошлого года. Информации о судьбе его напарника пока нет.
По данным организации "Репортеры без границ", в регионе по меньшей мере 28 человек пропали без вести или оказались в руках радикалов. За минувший год в Ираке и Сирии экстремисты из ИГ учинили расправы над несколькими иностранными сотрудниками СМИ.