Два фиаско соединились: Россияне теперь в Сирии - The Washington Post

Как пишет в своей статье для National Review Online, кандидат в президенты сенатор Марко Рубио (Флорида), в отсутствие американского лидерства, Сирия стала площадкой для злонамеренных, анти-американских сил, таких как ИГИЛ, аль-Каида, Хезболла, иранское спецподразделение «Кодс» - и теперь Россия. Ситуация будет только ухудшаться, пока США не обеспечит руководство, чтобы противостоять силам экстремизма: Мы должны работать с умеренными элементами оппозиции и активизировать подготовку повстанцев, чтобы бороться не только против ИГИЛ, но и против Асада.

Об этом говорится в статье Дженнифер Рубин «Два фиаско соединились: Россияне теперь в Сирии», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Рубио мог бы отметить, что в течение многих десятилетий существовало двустороннее соглашение, чтобы блокировать, сначала Советы, а затем россиян от расширения влияния (не говоря уже о создании новых военных форпостов) на Ближнем Востоке. Это произошло, вы, возможно, помните, только из-за мужества покойного Анвара Садата, который нашел в себе силы отвернуться от Советского Союза и принять Запад (в том числе мир и развитие отношений с Израилем), тогда произошел первый прорыв между Израилем и его арабскими соседями. Присутствие России в регионе препятствует миру и стабильности; его маргинализация помогает способствовать и тому, и другому.

«Забудьте опасность того, что Асада поддерживает Россия, или о том, что это означает для гуманитарного кризиса, который в настоящее время разворачивается на берегах Европы», утверждает Даниэль Плетка из Американского института предпринимательства. «Подумайте лучше о том, что, если не дай бог, США решат предпринять какие-то шаги, как в отношении Асада, так и ИГИЛ, и захотят зону, закрытую для военной авиации, или безопасный коридор, это не может привести нас к конфликту с российскими военными. Неожиданно, каждый расчет звучит, как в Украине: Поступать правильно означает отпугивать решительный Кремль. Вооружить Украину? Нет. Расширить НАТО? Нет. Сдерживать Иран? Нет. Бороться с Асадом [?] Нет. Внезапно нас отпугивает Москва. Добро пожаловать в старые времена». На самом деле, старые времена, по крайней мере, 1980-е годы, были намного лучше, когда Соединенные Штаты успешно удерживали Россию вне стран Ближнего Востока и сохраняли Европу единой и свободной.

Кто-нибудь еще думает, что перезагрузка с Россией была хорошей идеей? Резкое изменение мнения Обамы по поводу красной линии для использования ОМУ в Сирии? Бежать к президенту России Владимиру Путину за помощью в Сирии? Нет, пока он умышленно закрывает глаза на события пары последних лет.

Трудно преувеличить степень дипломатического фиаско, которое президент Обама оставит своему преемнику. Бывший заместитель советника по национальной безопасности, Эллиот Абрамс, пишет о встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Путиным:проблема Израиля в том, что пока Асад остается на посту, Путин становится все более важным союзником Ирана и Хезболлы, которые боролись на стороне Асада в течение трех лет. Действительно, Асад давно был бы в прошлом, несмотря на продажи российского оружия, если бы наземные войска Ирана и Хезболлы (по оценкам, 5-6,000 от Хезболлы) не делали то, что его собственная армия больше не может успешно осуществлять. Таким образом, Россия в настоящее время является союзником Хезболлы и Ирана, и их военные связи будут расти, поскольку они работают для достижения одних и тех же целей на той же территории в Сирии.

Российский союз с Ираном и Хезболлой достаточно плох в принципе. Это еще хуже на практике, потому что Израиль уже давно проводит политику пресечения поставок оружия Хезболле из Ирана или Сирии. Все те израильские бомбардировки в Сирии (наша собственная армия говорит, что военные бомбардировки просто слишком сложные и опасные, если не невозможные, в связи с сирийскими ПВО) были направлены на предотвращение таких поставок. Сможет ли Израиль это сделать, если у Сирии и Хезболлы теперь есть новое российское зенитное оружие, которым управляют русские? Может быть, некоторых русских убьют, а потом что? Поскольку у сирийских повстанцев и у Исламского государства, настроенных против режима Асада, нет воздушных сил – никаких самолетов в их распоряжении – тогда кого должны сдерживать российские зенитные батареи? Соединенные Штаты? Израиль? … Нетаньяху многое необходимо обсудить с Путиным. Сегодня, впервые, с тех пор, как российские войска в 1972 году получили приказ Анвара Садата покинуть Египет, Израиль вынужден бороться с этой угрозой.

В 2016 году нам лучше избрать президента, у которого будет железная воля и блестящие советники по внешней политике. Ему или ей придется вытаскивать нас из беспорядка, который создал Обама. Если солнце никогда не заходило над Британской империей, теперь оно никогда не заходит над той частью земного шара, пострадавшей от Обамы, где выступают опасные враги.