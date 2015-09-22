В Непале после принятия конституции продолжаются протесты

В ходе протестов в районе равнин Тераи, на границе Непала и Индии, погибло уже 40 человек. Недовольство протестующих этнических групп вызвал принцип административного деления, зафиксированный в новой конституции, сообщает Русская служба ВВС.

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Этнические меньшинства Мадеши и Тару, которые вместе составляют 40% населения страны, озабочены тем, что передел административных границ может привести к их политической маргинализации и притеснениям.

Еще одним фактором, вызвавшим протесты религиозных групп, стало то, что согласно новой конституции Непал остается светским государством. Большинство населения Непала составляют индуисты и некоторые группы настаивали на отмене принципа разделения церкви и государства.

В Дели опасаются, что протесты меньшинств могут начаться и в соседнем с Непалом индийском штате Бихар.

В принятом в минувшее воскресенье основном законе Непала прописаны принципы федерализма и светского характера государства. Он предусматривает раздел страны на семь провинций.