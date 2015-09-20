В Непале вводится в действие новая конституция

Основной закон, в котором прописаны принципы федерализма и светского характера государства, предусматривает раздел страны на семь провинций, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Непале продолжается всеобщая забастовка из-за недовольства новой конституцией - BBCПубликация конституции вызвала волнения среди населения, особенно на юге, где этнические меньшинства опасаются того, что она приведет к росту дискриминации.

Индуисты, которые составляют большинство населения Непала, также выражают опасения в связи с отделением религии от государства. Конституция является результатом отмены монархии восемь лет назад, после чего последовал длительный переходный период.