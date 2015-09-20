В Непале вводится в действие новая конституция
11:42, 20 сентября 2015Мир
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В Непале приняты строгие меры безопасности в связи с вступлением в действие с сегодняшнего дня новой конституции страны.
REUTERS
Основной закон, в котором прописаны принципы федерализма и светского характера государства, предусматривает раздел страны на семь провинций, передает Би-би-си.
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Индуисты, которые составляют большинство населения Непала, также выражают опасения в связи с отделением религии от государства. Конституция является результатом отмены монархии восемь лет назад, после чего последовал длительный переходный период.
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