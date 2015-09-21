Гробницу Тутанхамона закроют на реконструкцию

Глава египетского министерства, отвечающего за сохранение древних памятников, Мамдух аль-Дамати отметил, что на время реконструкции мумию фараона перенесут в одно из боковых сооружений гробницы. Как долго продлятся реставрационные работы, неизвестно, передает Lenta.ru со ссылкой на News24.

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В январе этого года сообщалось, что сотрудники Каирского египетского музея случайно отломали бороду от маски фараона Тутанхамона. Чтобы скрыть повреждения, они приклеили бороду с помощью эпоксидного клея. Позже немецкий реставратор Кристиан Экман уточнил, что серьезность повреждения была преувеличена.

Тутанхамон (Тутанхатон) - фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры. Его гробница - единственная, практически не разграбленная и дошедшая до ученых. Ее обнаружили в 1922 году египтолог Говард Картер и археолог лорд Карнарвон. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также декорированный бирюзой саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона.