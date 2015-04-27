Две гробницы у подножия египетских пирамид открылись после реставрации

Об этом сообщает РИА Новости.

Гробницы относятся к периоду Древнего царства и принадлежат верховному жрецу фараона Хеопса по имени Эмри и его старшему сыну Нефер-ба-Птаху одному из царских вельмож.

"Могилы представляют собой пример индивидуальных захоронений эпохи Древнего царства. Посетители смогут увидеть, то какие вероисповедания были приняты в то время, а также оценить архитектурно-художественный стиль той эпохи", — сказал присутствовавший на открытии министр по делам древностей Египта Мамдух ад-Дамати.

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Реставрационные работы по восстановлению памятников были начаты еще в 2010 году, однако из-за последовавшей революции и многочисленных потрясений были отложены и возобновлены шесть месяцев назад.

Гробницы были обнаружены в 1925 году американским археологом Джорджем Рейснером.