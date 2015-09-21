ООН отмечает Международный день мира

В преддверии этой даты генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников всех боевых действий сложить оружие и в течение дня воздерживаться от возобновления противостояния, сообщает ТАСС.

Читайте такжеПан Ги Мун: нужно срочно внести "три фундаментальных изменения" в миротворческую деятельность ООН

"В этом году Международный день мира отмечается в то время, когда в мире совершаются жестокие акты насилия и возникают дестабилизирующие конфликты. Вместо того, чтобы впадать в отчаяние, мы должны взять на себя коллективную ответственность, с тем чтобы потребовать положить конец царящим в мире жестокости и безнаказанности", - говорится в послании Пан Ги Муна.

Он призвал "все противоборствующие стороны сложить оружие и соблюдать глобальный режим прекращения огня". "Я призываю их прекратить убийства и разрушения и создать условия, содействующие установлению прочного мира", - отметил генсек.