Путин поручил создать российскую авиабазу в Беларуси

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации РФ.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о российской авиационной базе на территории Республики Беларусь", - говорится в документе.

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Также Путин поручил минобороны России провести с участием МИД РФ переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение.

Ранее УНИАН сообщал, что российскую военную базу вблизи границы с Украиной построит компания, которая связана с любимым ресторатором президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным.